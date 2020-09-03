Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб военнослужащий

Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

“Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина”, – сказано в сообщении.

Напомним, что во время тушения огня также пострадали двое военных.

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.



По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидировано – 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничества). Продолжается тушение 3 ячеек, из которых локализована 1 ячейка в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).