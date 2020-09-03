В ООС прокомментировали угрозы Пушилина

Украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня. А заявления главы «ДНР» Дениса Пушилина об укреплении новых позиций ВСУ являются фейковыми.



Об этом в комментарии «Новости Донбасса» сообщил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.



По его словам, на вчерашнем заседании в ТКГ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности этот вопрос обсуждался. Украинская сторона заявила о недопустимости эскалации конфликта в районе поселка Шумы и нарушения установленного перемирия.



Также делегаты попросили обратить внимание и проконтролировать происходящее в районе населенного пункта представителей ОБСЕ.



В то же время Богдан Бондарь дает оптимистичные прогнозы развития ситуации.



«Ситуация скорее всего урегулируется мирным путем. А если что-то и произойдет, то ответственность за это будет нести российская сторона», — отметил он

На прошлой неделе главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности дать приказ уничтожить позиции Вооруженных сил Украины на двух участках, если украинская сторона не уберет свои укрепления до вечера 3 сентября. Их оборудование произошло якобы после принятия дополнительных мер по прекращению огня и противоречит ему. Свою готовность Пушилин повторно озвучил вечером 2 сентября в эфире телеканала «Россия 24».



На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который подкреплен дополнительными мерами. О них Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.