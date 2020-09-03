На Луганщине разработали проект по строительству полигона ТБО, но инвестора пока нет

В Луганской области разработан проект и его технико-экономическое обоснование по строительству мусорного полигона. Стоимость строительства – 715 млн грн.

Об этом сообщил в интервью “Луганщина.ua” директор Департамента ЖКХ Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай.

“Мы максимально популяризируем его, но пока любопытства со стороны инвесторов нет, и возможность получить кредит на его реализацию под 1-2% годовых также отсутствует. Приведу пример Франции. Там соответствующие цели предусматриваются кредиты под 0,1% годовых сроком на 40 лет с отсрочкой платежей на 10 лет. Такой кредит решил бы проблему. Конечно, более способные области пытаются построить у себя полигоны за свой счет. Например, в Краматорске построено два больших современных полигона. А те области, которые имеют ограниченные финансовые возможности, как Луганская, например, готовы были бы строить полигоны в кредит на лояльных для себя условиях”, – сообщил Виталий Сурай.

Он также добавил, что вывозить мусор на полигоны за пределы области тоже не совсем экономически целесообразно.

“Более-менее окупится перевозка машиной отходов на расстояние не более 40 км в одну сторону. Поэтому даже Донецкая область – это не выход. Поэтому мы нацелены сначала хотя бы уменьшить количество несанкционированных свалок, а захоронения будем осуществлять в тех местах, которые на сегодня есть. Для этого сейчас Старобельск получил мусоровозы. Также выделены средства на приобретение больших 18-кубовых мусоровозов для Марковки и Золотого”, -добавил чиновник.