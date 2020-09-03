Двух жителей Луганщины будут судить за попытку откупиться от уголовной ответственности

Прокуроры Кременского отдела Северодонецкой местной прокуратуры и Беловодского отдела Старобельской местной прокуратуры направили в суд обвинительные акты по двум уголовным производствам по фактам предложения и предоставления неправомерной выгоды должностным лицам органов Национальной полиции (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Досудебным расследованием установлено, что в августе 2020 ранее неоднократно судимый житель Кременского района, осознав неотвратимость наказания за совершение ряда краж, предложил и предоставил должностному лицу Кременского ОП ГУНП в Луганской области неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности.



В другом уголовном производстве житель Беловодского района после похищения чужого имущества, пытаясь избежать ответственности, решил подкупить одного из руководителей Беловодского ОП ГУНП в Луганской области, предложив и предоставив ему взятку в 14 тыс гривен.

Совместными усилиями правоохранителей преступные действия обоих злоумышленников было своевременно разоблачены и задокументированы, и теперь они предстанут перед судом за совершение коррупционного преступления.