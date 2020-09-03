Пожары на Луганщине: стали известны подробности о пострадавших военных

Правительственная делегация вместе с главой ЛОВГА Сергеем Гайдаем отправляется непосредственно на места пожаров на Луганщине для определения объема помощи.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время общения с журналистами сегодня, 3 сентября, в Северодонецке, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Перед этим состоялось совещание с Президентом Украины Владимиром Зеленским при участии Вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, Министра обороны Украины Андрея Тарана и председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

Главой государства подтверждено, что уже принято решение Верховной Рады Украины выделить Луганщине и Донетчине 100 млн гривен на приобретение специальной пожарной техники. Значительная часть этой суммы будет перечислена именно нашей области.

«Уже на месте, в Станично-Луганском и Новоайдарском районах, мы решим, какого объема помощь необходима Луганщине от Кабинета Министров Украины. Также отмечу, что несмотря на близость одного из очагов пожара к КПВВ «Станица Луганская», пересечение лиц продолжается в штатном режиме », – подчеркнул Алексей Резников представителям СМИ.

Он отметил высокий уровень взаимодействия областной власти и всех служб, задействованных в тушении пожара.

Дополнительно Вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий проинформировал, что вчера Правительством принято решение о порядке компенсации из государственного бюджета вторичного жилья в результате вооруженной агрессии РФ. Люди, которые потеряли жилье, могут получить до 300 000 гривен. Средства будут направлены в областные государственные администрации Луганщины и Донетчины, где будет осуществлено дальнейшее распределение.

Министр обороны Украины заявил, что пожар стал угрозой как для местного населения, так и военнослужащих, выполняющих задачи в районе ООС.

«Они сделали все возможное для сохранения военной техники и вооружения. В частности, командир роты старший лейтенант Токарев лично возглавил работу по выводу техники из района пожара, получив значительные ожоги, а именно 48%. Младший сержант Батраченко принимал участие в эвакуации техники и получил 20% ожогов тела. Сейчас они получают необходимую помощь. Старшина Бондаренко в настоящее время считается пропавшим без вести. Потери техники – две единицы. Сейчас военные находятся на позициях и продолжают выполнение задач », – сказал Андрей Таран.

Как отметил Сергей Гайдай, огонь начал распространяться со стороны временно неподконтрольной территории, практически одновременно возникло несколько мест возгорания. Поднявшийся ветер не дает шансов на быструю локализацию пожара.

«Вчера вместе с областным руководством Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Станично-Луганском районе мы развернули оперативный штаб, организовали оповещение на случай эвакуации людей. Местные больницы готовы для оказания медицинской помощи и приема людей на временное пребывание. После этого отправились в Новоайдарский район », – сообщил Сергей Гайдай.

Он отметил, что соседние области предоставили Луганщине 27 единиц техники.

«Но, к сожалению, мы не можем использовать авиацию, потому что в таком случае необходимо будет залетать и неподконтрольную территорию – гарантии безопасности у нас отсутствуют. Погибших на сегодня нет. Поврежден один дом, его владельцам будет подготовлено соответствующую выплату », – резюмировал глава Луганщины.