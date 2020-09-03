В ОРЛО горят леса и сухостой: огнем уничтожены жилые дома

За минувшие сутки на временно неподконтрольной территории Луганщины возникло 132 пожара, 95 из них были вызваны загоранием сухой травы и мусора на открытых территориях общей площадью 301,6 гектаров.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Из-за неосторожного обращения с огнём по улице Мицкевича в Луганске выгорели сухая трава и мусор на площади 2,5 гектара.

На площади 40 гектаров сгорела трава у села Крутая гора Славяносербского района. Огонь уничтожил два жилых дома, хозпостройки и летнюю кухню.

В Успенке Лутугинского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорели два гектара сухой травы. Пожар уничтожил одноэтажный жилой дом барачного типа площадью 260 квадратных метров, гараж и хозпостройки. Кроме того, в Ольховской участковой больнице повреждена крыша.

По улице Димитрова в посёлке Донецкий сгорела сухая трава на площади три гектара. Огонь уничтожил жилой дом площадью 200 квадратных метров, шесть хозпостроек и четыре нежилых дома общей площадью 800 квадратных метров.

Сухая трава и кустарник на площади 25 гектаров сгорели в районе Брикетного у Алчевска. В перевальском лесоохотничем хозяйстве сгорел смешанный лес на площади 10 гектаров.