На Луганщине во время ликвидации пожаров исчез военнослужащий

В результате пожаров, охвативших два района Луганщины, один из военных, боровшихся с огнем, пропал без вести, еще двое получили ожоги.



Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран на брифинге в Северодонецке, сообщает корреспондент Укринформа.

Министр обороны отметил, что один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с пожаром, пока считается пропавшим без вести. По его словам, не исключено, что он погиб.

Кроме того, двое военных, старший лейтенант и сержант, получили серьезные ожоги, один из них – 48% тела. Таран добавил, что пострадавшие будут представлены к государственным наградам.



В то же время Таран опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники. Сгорели, по его информации, одна БМП и один грузовик “Урал”.

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай также опроверг распространенную ранее информацию о погибшем в результате пожара. По его данным, среди жителей области жертв нет.

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганщины зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.