Минреинтеграции: Пожар в Станично-Луганском районе распространился с территории РФ

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и Министр обороны Украины Андрей Таран находятся со срочной командировкой на Луганщине.

Об этом в ФБ пишет пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



По состоянию на сейчас пожары локализованы, но угроза возгорания до сих пор есть, если усилятся ветры.

Сейчас температура воздуха достигает 37 градусов по Цельсию, порывы ветра до 20 м / с, ожидается повышение температуры до 40 градусов. По прогнозу дождей не предвидется .



Тушить пожар авиацией не представляется возможным из-за непосредственной близости к линии соприкосновения. Поэтому остро стоит вопрос приобретения спецтехники.

По последним данным, на территории области произошло 9 пожаров (Станично-Луганский, Новоайдарский, Северодонецкий, Попаснянский районы) возгорание сухой травы, хвойной подстилки и хвойных лесов. В связи с сильными порывами ветра произошло распространение на площадь примерно 251 га.



Самый масштабный пожар, распространение которого началось с территории Российской Федерации, и который распространился площадью 225 га, произошел на территории Станично-Луганского района и протянулся от поселка Болотенное до пгт. Станица-Луганская .



Одна из локаций возгорания находилась в непосредственной близости к КПВВ «Станица Луганская» – в районе 700 метров. Возгорание здесь также локализовано, КПВВ продолжает работать в штатном режиме.

Вчера зафиксировано 2300 пересечений, сегодня уже 700.



К тушению пожаров были также привлечены военнослужащие ВСУ. К сожалению, двое из них получили ожоги верхних конечностей, туловища и головы и были доставлены в Счастьенскую городскую больницу. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии.



Стоит отметить высокое взаимодействие ГСЧС, Национальной полиции, военнослужащих ВСУ с Луганской областной ВГА. О сложившейся ситуации оперативно проинформирован Президент Украины, премьер-министр и члены правительства.