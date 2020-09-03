В ООС считают, что возгорания на линии Счастье-Лобачево-Лопаскино-Трехизбенка возникли из-за поджога. ФОТО

Уже вторые сутки на Луганщине продолжаются масштабные степные и лесные пожары. Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье-Лобачево-Лопаскино-Трехизбенка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно. Задача Объединенных сил – минимизировать потери от огня и не допустить уничтожения имущества местного населения”, – сказано в сообщении.



Объявлен высший уровень пожарной опасности и привлечено необходимое количество личного состава и техники. Борьба с огненной стихией продолжается. Вооруженные Силы Украины вместе с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня на населенные пункты.

В районе между Станицей Луганской и Болотенным пожар в почти 10 гектаров локализован. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет.



Продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.