+17 новых случаев COVID-19 на Луганщине за минувшие сутки

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За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


География:

  • г. Северодонецк +3 случая (2 – с клиническими проявлениями, 1 – прибывший из ВОТ)
  • г Лисичанск 2 (больные пневмонией);
  • г. Рубежное 1 (больной пневмонией);
  • Меловской район +7 (6 – контактировавших с заболевшими ранее, 1 – больной пневмонией);
  • Попаснянский район +1 (больной пневмонией);
  • Белокуракинский район +1 (прибывший с ВОТ)
  • Кременской район +1 (больной пневмонией);
  • Станично-Луганский район +1 (прибывший с ВОТ).
    Активных больных – 168, в т.ч. 8 детей. Из них находятся на стационарном лечении – 49, лечатся амбулаторно – 119
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