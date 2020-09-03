+17 новых случаев COVID-19 на Луганщине за минувшие сутки

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
География:
- г. Северодонецк +3 случая (2 – с клиническими проявлениями, 1 – прибывший из ВОТ)
- г Лисичанск 2 (больные пневмонией);
- г. Рубежное 1 (больной пневмонией);
- Меловской район +7 (6 – контактировавших с заболевшими ранее, 1 – больной пневмонией);
- Попаснянский район +1 (больной пневмонией);
- Белокуракинский район +1 (прибывший с ВОТ)
- Кременской район +1 (больной пневмонией);
- Станично-Луганский район +1 (прибывший с ВОТ).
Активных больных – 168, в т.ч. 8 детей. Из них находятся на стационарном лечении – 49, лечатся амбулаторно – 119