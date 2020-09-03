Пожары на Луганщине: продолжается тушение четырех очагов

По состоянию на 10:20 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидировано – 2 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района и в Трехизбенском лесничестве). Продолжается тушение 4 ячеек, из которых локализовано 2 ячейки в Станично-Луганском районе (вблизи с. Геевка и между с. Болотенное и пгт Станица Луганская) .

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 чел. и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей. Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧ Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операции объединенных сил.