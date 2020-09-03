Элина Свитолина – о главной победе и наиболее болезненном поражении в карьере

Теннис – излюбленный вид спорта для миллионов людей по всему миру. И среди наших земляков поклонников данной дисциплины тоже предостаточно. Приятно, что спорт Украины может похвастаться множеством выдающихся героев. Если говорить о теннисе, то, пожалуй, одной из наиболее ярких звезд можно по праву считать Элину Свитолину.

Талантливая спортсменка уже прочно закрепилась в когорте лучших теннисисток планеты. Она регулярно выступает в престижных международных чемпионатах, причем, уверенно проходит в финальные стадии и завоевывает статусные награды. В частности, украинка вот уже 2 сезона подряд участвует в турнире WTA. По словам Элины в интервью, именно с данным чемпионатом связаны ее наиболее громкий успех и самое обидное поражение в карьере.

Турнирный путь

В недавнем интервью Свитолина рассказала о своих впечатлениях от участия в чемпионатах WTA. Она боролась за первенство в финалах турнира в 2018 и 2019 годов. Из-за текущей нестабильности, обусловленной ограничениями глобальным карантином, украинка все никак не могла определиться, стоит ли ей подавать заявку на участие в этом году. И все же в последний момент она это сделала, что, наверняка, обрадовало ее поклонников.

В предшествующих сезонах Элина продемонстрировала следующие результаты:

WTA Finals 2018 – победа в трех сетах над Слоан Стивенс.

WTA Finals 2019 – поражение в двух сетах от Эшли Барти.

Именно эти события и отмечает спортсменка в качестве своих критических достижений. Отметим, что победа в Итоговом турнире 2018 года – не единственная радость украинки. В этом же сезоне она получила статус третьей ракетки мира, что стало ее рекордной позицией в рейтинге. Однако годом позднее – в 2019 – Свитолина сошлась на корте в битве с Эшли Барти и, увы, уступила ей в двух сетах, оказавшись в шаге от заветного трофея.

На данный момент спортсменка удерживает позицию 5-й ракетки мира. И хотя ее рекордные позиции двухлетней давности несколько пошатнулись, украинка, безусловно, входит в когорту наиболее мастистых теннисисток. Поскольку она подала заявку на участие в US Open в 2020 году, мы ожидаем ее стремительного продвижения к Олимпу.

25-летняя одесситка может похвастаться уже весьма завидным послужным списком, несмотря на столь юный возраст. В ее активе 16 побед в турнирах WTA. Надеемся, в текущем году Элина сможет снова по максимуму раскрыть свой потенциал и пополнить коллекцию наград еще одним кубком. Больше смотри тут.