Полиция: возгорания в Бараниковке Кременского района и Болотенном Станично-Луганского ликвидированы

По состоянию на 10.00 на территории области продолжается тушение 6 очагов пожаров общей площадью 945 га в Кременском, Новоайдарском и Ст.-Луганском районах.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сейчас пожары ликвидированы в с. Бараниковка Кременского района и с. Болотенное Станично-Луганского района.

В Новоайдарском районе в поселках Лобачево, Лопаскино, Трехизбенском лесничестве и с. Геевка Станично-Луганского района продолжается тушение.

К тушению пожаров, кроме пожарных, привлечены военнослужащие и сотрудники полиции. Также, для проведения следственных действий – осмотров мест происшествий созданы дополнительные следственно-оперативные группы.