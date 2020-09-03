В Станице Луганской сгорели дома, разрушенные еще в 2014 году

По состоянию на утро 3 сентября, в Новоайдарском районе площадь пожара составила 950 га, из которых сухостоя – 500 га, молодого леса – 150 га, травы – 300 га.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В результате пожара в с. Лобачево повреждены три жилых дома, в с. Райгородка – также три дома.

К тушению пожара задействовано 29 единиц техники, присоединились 142 человека личного состава.

В Станично-Луганском районе площадь возгорания устанавливается.

По предварительной информации, сгорели дома по ул. Москва-Донбасс в Станице Луганской, которые были разрушены еще в 2014 году.

К тушению пожара задействовано 42 единицы техники, пожарный поезд, присоединились 189 человек личного состава.

Распространения пожаров нет.