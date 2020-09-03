ГСЧС: на Луганщине ликвидировано 16 очагов возгорания, продолжается тушение еще 6. ВИДЕО

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. По состоянию на 7 ч. 3 сентября ликвидировано 16 пожаров.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

К тушению пожаров задействовано 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 чел. и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операции объединенных сил.