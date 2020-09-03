На заседании ТКГ российская делегация устроила скандал: Гармаш рассказал о причине «истерики» Грызлова

На переговорах ТКГ по Донбассу российская делегация устроила скандал из-за несогласия Сергея Гармаша с утверждением России о ее роли в конфликте на Донбассе.

Об этом сам журналист рассказал в эфире Украины 24, передает ДонПресс

Гармаш говорит, что никогда не видел такой эмоциональной реакции от дипломатов. По его словам, «истерил» представитель РФ Борис Грызлов и вся российская делегация.

«Мало того, что истерила та сторона, истерил даже господин Грызлов, который пытался перебить меня, кричал, в конце концов Москва просто выключилась…» — рассказал представитель Донецка.

Такую реакцию россиян вызвало несогласие Гармаша с утверждением Грызлова о том, что якобы РФ — всего лишь посредник в конфликте, происходящем на территории Донбасса, утверждает журналист

«Грызлов позволил себе несколько раз сказать, что Россия является посредником, я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия России на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска, и Грызлов начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему нам дают слово, потому что на заседании ТКГ должны говорить только члены делегаций и руководители», — рассказал Гармаш.

По его словам, следующее заседание ТКГ может пройти 16 сентября. «Но дальше все будет зависеть от России…» — отметил он.