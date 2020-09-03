Луганщина в огне: в двух районах сгорели дома, есть пострадавшие

«Пожары в Станично-Луганском и Новоайдарском районе локализованы. Вчера было зафиксировано 32 очага возгорания. Сейчас ситуация контролируется. Пострадавших среди населения нет. К сожалению, с ожогами госпитализированы двое военнослужащих ВСУ.

Они получают всю необходимую помощь », – сообщил председатель Луганской областной государственной администрации-руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОВГА

Сейчас тушение пожаров на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов продолжается.

В пгт Станица Луганская по улице Москва-Донбасс огнем повреждены 12 нежилых домов, еще одна 1 нежилое сооружение сгорело в с. Райгородка.

На территории Новоайдарского района, как уже сообщалось, зарегистрированы очаги возгорания сухой травы и лесополосы в с. Безгиново, с. Крымское с. Лопаскино и с. Лобачево, где в результате пожара сгорело два дома с дворами, один из которых жилой.

«Мы еще не пришли в себя от пожара, который уничтожил около восьми тысяч гектаров леса и жилые дома в Смоляниново, как снова произошло возгорание сухой травы, несмотря на усиление противопожарных мероприятий и постоянный мониторинг ситуации. Что это: трагическая случайность или преступление, установит следствие. К сожалению, чрезвычайная жара, которые держится уже больше месяца, создает пожароопасные условия. Спасибо всем пожарным и тем, кто пришел им на помощь за высокий профессионализм на личное мужество », – добавил Сергей Гайдай.

Напомним, в ликвидации пожаров работают 108 человек и 17 ед. техники, из них от ГСЧС – 47 человек и 12 ед. техники.

На помощь луганским спасателям вновь прибыли около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведены на двухсменный режим несения службы