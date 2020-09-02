В Старобельском районе ликвидировали возгорание камыша

2 сентября в 12:45 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании камыша по адресу: Старобельский район, с. Чмыровка, ул. Сенная. Немедленно на место происшествия выехали бойцы 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит камыш на площади 1 га, есть угроза жилому сектору.

В 13:04 пожар локализован и в 13:19 ликвидирован.

Огнем уничтожено камыш на площади 1 га.

Пострадавших и погибших на пожаре не выявлено.