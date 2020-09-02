ЛОВГА: На помощь в тушении пожаров прибыли спасатели из других регионов Украины

Глава Луганской области Сергей Гайдай лично контролирует ликвидацию пожара в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Для координации и перераспределения сил и средств, работающих на локализации очагов возгорания вблизи населенных пунктов Болотенное, Артема Станично-Луганского района, а также в Безгиново, Лобачево и Крымском – Новоайдарского, создан оперативный штаб. В штаб стекается вся информация о пожарной ситуации в области, ведь на всей территории держится высокая температура воздуха. Ситуация осложняется тем, что пожары вспыхнули фактически в «серой зоне», где могут находиться взрывоопасные предметы. В случае эвакуации местных жителей подготовлены места в местной больнице », – сообщил по телефону глава области Сергей Гайдай.



Сейчас он находится в Станично-Луганском районе и лично контролирует работы по ликвидации пожара.

Напомним, что сегодня на площади около 80 га произошло возгорание сухой травы, камыша и лесной подстилки вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района.

Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что создает угрозу населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская.

К тушению пожаров привлечено 108 человек и 17 ед. техники, из них от ГСЧС – 47 человек и 12 ед. техники. На помощь луганским спасателям вновь прибыли около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведен на двухсменный режим несения службы.