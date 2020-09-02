Пожар из неподконтрольной территории перекинулся на Лобачево, раздаются взрывы

Сегодня на территории Новоайдарского района в результате чрезвычайной пожарной опасности возникло несколько возгораний.

Об этом сообщает Новоайдарское лесоохотничье хозяйство.



Так, с.Безгиново – пожар на територии ГЛФ – локализирован.



Пожар на територии Победовского сельского совета и ГЛФ Новоайдарского лесничества ликвидирован.



С.Лобачево – пожар перешел через Северский Донец из неподконтрольной территории, к тушению пожара задействованы лесная охрана, лесопожарная служба и подразделения МЧС.

Тушение пожара осложняется из-за взрывов и сильного порывистого ветра. В настоящее время тушение пожара продолжается.