Пожар из неподконтрольной территории перекинулся на Лобачево, раздаются взрывы

Сегодня на территории Новоайдарского района в результате чрезвычайной пожарной опасности возникло несколько возгораний.
Об этом сообщает Новоайдарское лесоохотничье хозяйство.
Так, с.Безгиново – пожар на територии ГЛФ – локализирован.
Пожар на територии Победовского сельского совета и ГЛФ Новоайдарского лесничества ликвидирован.
С.Лобачево – пожар перешел через Северский Донец из неподконтрольной территории, к тушению пожара задействованы лесная охрана, лесопожарная служба и подразделения МЧС.
Тушение пожара осложняется из-за взрывов и сильного порывистого ветра. В настоящее время тушение пожара продолжается.