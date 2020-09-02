ГСЧС показало видео борьбы с сильным пожаром на линии разграничения в Луганской области

На Луганщине продолжается ликвидация тушения пожара сухой травы, камыша и лесной подстилки возле с. Болотенное Станично-Луганского района. Отметим, что само село находится недалеко от линии разграничения.

Напомним, что 2 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки у с. Болотенное Станично-Луганского района на площади около 80 га.

Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что угрожает населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации.

Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведен в двухсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлечены 108 человек и 17 ед. техники, из них от ГСЧС – 47 человек и 12 ед. техники.

С целью оказания помощи в тушении пожаров в Луганской области дополнительно привлечено около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также отдельно отметим, что сегодня пожароопасная ситуация сложилась сразу в нескольких районах Луганской области – Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском.

Добавим, что 2-4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.