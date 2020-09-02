Пожары в Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах: последняя информация

По состоянию на 16.30 на территории области в Новоайдарском (с. Лобачево, Безгиново, Лопаскино), Станично-Луганском (с. Нижнетеплое и Болотенное) и Попаснянском (Горское, Малорязанцево) районах произошло возгорание сухой травы.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Ситуация осложняется сильными порывами ветра.

Сейчас на месте событий работают пожарные и полицейские, которые локализуют очаги возгорания.

В настоящее время пожары локализованы в с. Райгородка и Крымском Новоайдарского района.

По тревоге поднят личный состав полиции.

В Станице Луганской председатель ЛОВГА Сергей Гайдай и начальник ГУНП Сергей Колесник координируют действия полиции и пожарных. Полицейские предупреждают жителей улиц Шевченко и Москва-Донбасс об имеющейся опасности и вместе с пожарными пытаются локализовать очаги возгорания.

Как сообщает Патрульная полиция Луганской области, патрульные будут временно ограничивать доступ гражданских лиц в случаях обнаружения возгораний.

Сейчас патрульными полицейскими ограничен проезд гражданского транспорта в направлении городского полигона твердых бытовых отходов, где произошло возгорание сухой травы. На месте работают спасатели.