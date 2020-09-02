На Луганщине будут судить мужчину, который совершил разбойное нападение на одинокую пенсионерку

Прокурорами Луганской местной прокуратуры № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего жителя Днепропетровщины по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение, соединенное с причинением телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное с проникновением в жилой дом).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

По данным следствия, в августе этого года 43-летний мужчина, вооруженный металлической отверткой и осведомленный о том, что в доме проживает одинокая пожилая женщина, в дневное время через незапертые входные двери совершил проникновение в ее дом, где путем нанесения отверткой множественных ударов в живот нанес потерпевшей телесные повреждения и завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме более 1000 гривен.



Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.