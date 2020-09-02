ГСЧС: горит сухостой, лесная подстилка и камыш возле Станицы Луганской, ветер создает угрозу населенным пунктам

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области сообщило о ситуации с пожарами в экосистемах в районе Станицы Луганской.

2 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки у с. Болотенное Станично-Луганского района на площади около 80 га.

Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что создает угрозу населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации.

Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведен в двухсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлечены 108 человек и 17 ед. техники, из них от ГСЧС – 47 человек и 12 ед. техники.

С целью оказания помощи в тушении пожаров в Луганской области дополнительно привлечено около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.