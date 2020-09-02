В Рубежном столкнулись грузовик, автомобиль и велосипедист

Сегодня, около 12:00, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Трудовой. По предварительным данным водитель ВАЗ, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении грузовику DAF, из-за чего произошло столкновение.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

В результате удара легковушка задела велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Женщину госпитализировали в городскую больницу.

Патрульные ограничили доступ посторонних лиц к месту аварии. В дальнейшем обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.