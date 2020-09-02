Пропагандисты “ЛНР” рассказывают об “ударных темпах ремонта дорог”. Местные жители не очень верят

На временно неподконтрольной территории Луганской области оккупанты рассказывают местным жителям о “широкомасштабной кампании по ремонту дорог”, но сами граждане не очень доверяют этим “радужным рассказам”.

Источник “Луганский инсайд” в телеграмм обратил внимание на пост одной из групп, которая опубликовала соответствующее интервью главаря “ЛНР” Леонида Пасечника.

“Не мог не обратить внимание на вот это творение пропагандистской группы «Луганск 1 Новости ЛНР». Про «ударные темпы ремонта дорог» – это почти шедевр…Ремонт дорог производится (в крайнее время действительно достаточно активно), но производится достаточно неравномерно – где-то его делают регулярно, где-то вообще практически не делают”, – сказано в сообщении.

В комментариях к посту пропагандистского паблика местные жители также не скрывали своего возмущения, рассказывая о том, какие дороги находятся в плачевном состоянии: