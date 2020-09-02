На Луганщине новый антирекорд: 28 новых случаев коронавируса за последние сутки

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
А именно:
- г. Северодонецк +16;
- г. Лисичанск + 4;
- Беловодский район 2;
- Старобельский район +3;
- Сватовский район 1;
- Новоайдарский район 2.
Среди выявленных лиц контактировали с заболевшими ранее – 15; прибывшие из ВОТ – 4; подозрительные случаи с клиническими признаками – 9.
Активных больных, на сегодня, 155 человек (в т.ч. 8 детей). Лечатся в стационарных учреждениях области – 43 человека, амбулаторно – 112.