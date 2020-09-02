На Луганщине новый антирекорд: 28 новых случаев коронавируса за последние сутки

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За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

А именно:

  • г. Северодонецк +16;
  • г. Лисичанск + 4;
  • Беловодский район 2;
  • Старобельский район +3;
  • Сватовский район 1;
  • Новоайдарский район 2.
    Среди выявленных лиц контактировали с заболевшими ранее – 15; прибывшие из ВОТ – 4; подозрительные случаи с клиническими признаками – 9.
    Активных больных, на сегодня, 155 человек (в т.ч. 8 детей). Лечатся в стационарных учреждениях области – 43 человека, амбулаторно – 112.
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