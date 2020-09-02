Основные права и гарантии, на которые могут рассчитывать студенты-переселенцы

Какие права и гарантии, определенные действующим законодательством, есть у студентов-переселенцев? Разбирался “Юридический советник для переселенцев”.

Гарантии жилья

Студенты, которые учатся на дневной форме обучения, могут рассчитывать на государственную целевую поддержку в виде:

🔸 бесплатного проживания в ученических общежитиях – для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

🔸 проживания в студенческих общежитиях с льготной оплатой в размере, определенном учебным заведением, но не более 50% предельного размера платы за проживание в студенческих общежитиях соответствующего типа учебного заведения – для студентов (курсантов невоенных) учреждений профессионального предвысшего или высшего образования при условии, что такие лица не получают адресную помощь, в частности, в случае, если они переместились с подконтрольной территории (например, г. Волноваха., г. Мариуполь или г. Северодонецк).

Академическая стипендия

Назначается она студентам (в том числе иностранцам, беженцам и лицам без гражданства), которые учатся в учебных заведениях или научных учреждениях на дневном отделении, по результатам академической успеваемости за последний учебный семестр или, если это первокурсники, по рейтингу, сформированному на основании конкурсных баллов ВНО, полученных при поступлении в учебное заведение.

Размер обычной академической стипендии сейчас составляет:

🔸 для учащихся ПТУ – 490 грн в месяц;

🔸 для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 980 грн в месяц (для отдельных специальностей – 1250 грн в месяц);

🔸 для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений – 1300 грн в месяц (для отдельных специальностей – 1660 грн в месяц).

Кроме того, студенты могут претендовать на именные и другие академические стипендии. Больше инфо об этом: https://bit.ly/3bop2mU

Социальная стипендия

Студенты-переселенцы, не получающие академические стипендии, не находящиеся на гособеспечении (кроме сирот и детей, лишенных родительской опеки), не находящиеся в академическом отпуске и по результатам учебного семестра не имеющие академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг согласно Постановлению Кабмина от 28.12.2016 № 1045 (с изменениями) имеют право на получение социальной стипендии.

Сейчас ее размер составляет:

🔸 для учащихся ПТУ – 450 грн в месяц (для ВПЛ из числа детей-сирот – 1180 грн в месяц);

🔸 для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 890 грн в месяц;

🔸 для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 1180 грн в месяц;

🔸 для студентов вузов из числа детей-сирот (независимо от уровня аккредитации учебного заведения) – 2360 грн в месяц.

Адресная помощь

В соответствии с Постановлением Кабмина от 01.10.2014 № 505 студенты-переселенцы имеют право на получение адресной помощи при условии, что такие лица:

👉 официально состоят на учете как внутренне перемещенные лица (имеют действующую справку о постановке на учет ВПЛ)

👉 переместились из населенных пунктов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением Кабмина от 07.11.2014 года № 1085-р, или являются лицами с инвалидностью, детьми лиц с инвалидностью, детьми с инвалидностью, лицами, осуществляющими за ними уход, которые не имеют возможности вернуться к предыдущему месту жительства, в том числе из-за необходимости в длительной вторичной (специализированной) медицинской помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с круглосуточным наблюдением или в связи с угрозой насилия или психологической травмой;

👉 не имеют вместе с другими членами семьи в собственности жилого помещения / части жилого помещения, расположенного в других регионах, чем временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г.. Севастополе, населенные пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения, кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния;

👉 не имеют вместе с другими членами семьи на депозитном банковском счете (счетах) денежных средств в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (с 1 июля 2020 – 54 925 грн).

Размер адресной помощи при этом составляет:

🔹для детей и лиц, достигших 18-летнего возраста и продолжающих обучение на дневной форме в учреждениях образования, обеспечивающих получение полного общего среднего, профессионального (профессионально-технического) или высшего образования, до окончания таких заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, – 1000 грн в месяц на одного человека;

🔹для детей с инвалидностью – 130 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 июля 2020 – 2225,60 грн в месяц на одного человека).

Другие права и гарантии

В соответствии с Постановлением Кабмина от 23.11.2016 № 975 переселенцы, обучающиеся в государственных или коммунальных учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, также имеют право воспользоваться государственной целевой поддержкой в ​ таком виде:

🔹 предоставления льготных долгосрочных кредитов для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования;

🔹 первоочередного перевода с «контракта» на обучение на местах государственного (регионального) заказа в государственных или коммунальных учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования;

🔹 бесплатного обеспечения учебниками – за счет библиотечного фонда соответствующего учебного заведения;

🔹 бесплатного доступа к Интернету, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.