Горели дома, дачи и сараи: в неподконтрольном Первомайске масштабный пожар тушили 11 часов

Вблизи жилого сектора во временно неподконтрольном Первомайске-7 загорелась сухая трава и несколько домов.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Пржарные прибыли на место и обнаружили, что огнём охвачено пять жилых и пять нежилых домов. Также горели пять гектаров сухой травы. Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром. Кроме того, дома расположены в густых зарослях сухого кустарника и деревьев.

Пожар тушили почти 11 часов. Огонь уничтожил пять гектаров сухой травы, два жилых дома на площади почти 100 квадратных метров, деревянные заборы на площади 290 погонных метров.

Также пожар уничтожил три летние кухни, девять сараев, два летних душа и пять дачных домов.