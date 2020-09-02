Киану Ривзу – 56: мы собрали лучшие мемы с актером и любимчиком соцсетей

В понедельник, 2 сентября, актер Киану Ривз, звезда фильмов “Матрица” и “Джон Уик”, отмечает свой 56-й день рождения. За годы карьеры он прославился не только рядом запоминающихся картин, но и стал героем соцсетей, лицом сотен, если не тысяч популярных мемов.

Все дело в том, что за пределами киноплощадки Ривз остается простым парнем, который не всегда следит за опрятностью, любит выпить и вряд ли откажется сделать совместное фото, если вы встретите его на улице. Так пользователи соцсетей превратили актера в звезду мемов. Не со зла, а лишь потому что он еще тот милаха, который кардинально отличается от своих жестких, непробивных персонажей в кино. Да и кто прям ни разу не смеялся над грустным Киану на скамейке? В день рождения актера мы собрали лучшие мемы с его участием.

Фото: Boredpanda

Киану Ривз и персонажы, которых он играет в киноФото: Twitter

Киану Ривз, который взял небольшой перерыв во время съемок “Джона Уика”, чтобы прогуляться с питбулем в Нью-Йорке, выглядит довольно стремноФото: Reddit

Актеры, которых никто не ненавидит. Ежегодная встречаФото: Boredpanda

Вещи, которые не существуют: бигфуты, феи, единороги, люди, которым не нравится Киану РивзФото: Twitter

Киану Ривз в фильме “Джон Уик” и Киану Ривз в реальной жизниФото: Boredpanda

Как думаете, Киану, что происходит, когда мы умираем? – (глубокий вдох) – Я знаю, что люди, которые нас любят, будут скучатьФото: Boredpanda

Когда получаешь новый чек и понимаешь, что можешь пожертвовать еще больше денег детям на лечениеФото: Boredpanda

Лол, с Киану у них никаких шансовФото: Reddit

Киану Ривз должен сыграть молодого Квай-Гон Джинна в стэндэлоунском приквеле спин-оффаФото: Twitter

Я завтракаю после пьянки и моя мама, которая рассказывает историю алкоголизма в нашей семьеФото: Twitter

Тем временем вирусный мем “Широкий Путин” собрал более 15 млн просмотров и достиг пика своего абсурда. Видео настолько понравилось мемоделам, что вскоре на YouTube появилась уже его 10-часовая версия. Вот его история.

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