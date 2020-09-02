В Северодонецке женщина оставила 9-месячного ребенка на пьяного мужчину и ушла

Вчера, 1 сентября, в 17.00, в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение от прохожих о том, что на газоне вблизи д.23-а. по ул. Маяковского на траве лежит человек, а рядом с ним ползает ребенок.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

На месте происшествия немедленно выехали уже патрульные полицейские и сотрудники ювенальной превенции. Патрульные пытались успокоить 26-летнего мужчину, который агрессивно себя вел. Детские полицейские убедившись, что ребенок невредим, начали поиски матери ребенка. Розыск женщины осложнял тот факт, что у родственников мужчины не было ни контактов, ни адреса его сожительницы – матери ребенка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение женщины было установлено. За ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей на нее составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП Украины.

На этот раз все закончилось хорошо, ребенок не стал жертвой ни несчастного случая, ни преступления. С матерью ребенка проведена профилактическая работа.