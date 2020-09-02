В Попасной пожар уничтожил 7 нежилых домов, в Новоалександровке – 3

Вчера, 1 сентября, в полицию поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что в 14.15 произошел пожар в г.. Попасная и возгорание сухой травы в поле возле с. Новоалександровка (территория находится на линии разграничения). В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов по ул. Парусовка г. Попасная. Кроме того, в результате пожара был повреждено 1 жилой дом и 3 нежилых в с. Новоалександровка Попаснянского района.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной части и полицейские.

Информации о жертвах и пострадавших среди населения в настоящее время не поступало.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы.