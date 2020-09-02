Тренд на потепление останется: синоптики рассказали, какой будет погода осенью

Погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал “Вестям”, что жаркая погода сохранится в Украине до 5-6 сентября, передает УНИАН

“Далее температура немного спадет, примерно на пять градусов, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода. Существенное похолодание в сентябре не ожидается, как и серьезных осадков”, – сообщил он.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в октябре в Украине можно ожидать традиционных туманов и заморозков ночью, но днем ​​будет плюсовая температура.

“Осень будет теплой и сухой, тенденции к потеплению климата у нас проявляются все сильнее. В этом году восемь месяцев, за исключением апреля-мая, были аномально теплыми. И ожидается, что этот тренд останется. По оценкам метеорологов, в 2020 год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения. Но при этом будет наблюдаться серьезный дефицит влаги “, – говорит она.

Холодать начнет в конце сентября-начале октября, что может привести к заморозкам.

А вот вторая половина осени может принести сюрпризы в виде мокрого снега, но при этом на фоне нетипичной для этого периода достаточно высокой температуры.

По информации Балабух, зимой украинцев ждут небольшие морозы, оттепели, ледяные дожди и отсутствие полноценного снежного покрова, что снова отрицательно скажется на водных ресурсах и ранних полевых культурах.