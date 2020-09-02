В ОРЛО мужчина погиб в огне: “Горела сухая трава на пустыре”

За посёлком Юрьевка во временно неподконтрольном Лутугинском районе на пустыре загорелась сухая трава. Пожар охватил площадь около одного гектара.

Об этом сообщили в так называемом “МЧС ЛНР”.

На выгоревшем участке спасатели обнаружили незначительно повреждённое огнём тело мужчины. На вид ему около 50 лет.

Местный “участковый” рассказал, что у погибшего не было постоянного места жительства. Он жил в чьём-то заброшенном доме, а через сгоревший пустырь ходил на подработки в одно из фермерских хозяйств.

Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся. Спасателям удалось потушить пожар в 500 метрах от крайней улицы посёлка.