“Депутат” Госдумы Козенко сделал признание о Донбассе, Казанский ответил: “Хочу передать привет”

“Депутат” Государственной Думы РФ от Крыма Андрей Козенко во время визита в оккупированный Донецк сделал громкое признание о Донбассе. Внимание на его слова обратил в своем блоге на YouTube украинский журналист и член минских переговоров Денис Казанский.

Об этом сообщает Диалог

Козенко в комментарии сепаратистскому телеканалу “Юнион” заявил, что “ДНР” сегодня “во многом субъект Российской Федерации”. Казанский обратил внимание на то, что власти РФ уже “не стесняются” говорить о полном контроле над “республиками” Донбасса. А тем временем пророссийские политики в Украине продолжают рассказывать о “внутреннем конфликте”.

“Хочу передать очередной пламенный привет всем тем, кто продолжает распространять ложь о “гражданской войне” в Украине, в которой Россия якобы не принимает участие… Все было сказано (“депутатом” Козенко – ред.) предельно прямо и понятно. Российский “депутат” признает оккупацию”, – заявил журналист.

Он отметил, что раньше власти РФ только украинский Крым называли “субъектом РФ”, теперь же то же говорят о Донбассе.