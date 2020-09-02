Пропавшими без вести остаются около 70 украинских военных

Около 70 украинских военных остаются пропавшими без вести на Донбассе, однако их количество не растет, а постепенно уменьшается

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины, информирует “ДС“.

В то же время в ведомстве заявили, что не ведут учет пропавших гражданских лиц. Кроме того, в Минобороны сообщили, что по мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших, говорится в материале “РБК-Украина”.

Также источник в силовых структурах считает, что пару лет назад поиск пропавших и погибших в зоне АТО/ООС изменился — гражданская миссия “Черный тюльпан” отошла от этого процесса и сейчас им занимается только проект Вооруженных сил Украины “Эвакуация 200”.