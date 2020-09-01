На Луганщине задержали мужчину, ограбившего магазин

Сотрудники Белокуракинского отдела полиции оперативно задержали мужчину, который совершил кражу из местного магазина. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сегодня утром, 1 сентября, в Белокуракинский отдел полиции обратился житель с. Демьяновка, который сообщил, что в магазине, который принадлежит его жене, повреждена решетка и разбито окно.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и участковый района. Полицейские установили, что ночью неизвестный разбил окно, проник в помещение магазина и похитил ноутбук и товар.

Во время патрулирования в с. Шовкуновка полицейские заметили мужчину, который на остановке общественного транспорта хвастался жителям села компьютерной техникой, по описанию похожей на похищенную. Во время проверки документов у мужчины обнаружили другой похищенный товар. Подозреваемым оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний житель Белокуракинского района. Следствием установлено, что злоумышленник причастен еще к серии краж на территории Сватовского и Старобельского районов.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР ст. 185 УК Украины «Кража». Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.