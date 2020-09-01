На Луганщине во время тушения возгорания травяного настила сдетонировал ВОП: пострадал спасатель

Сегодня, 1 сентября, в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного взрывоопасного предмета, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области

Спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет.

Напомним, также сегодня, 1 сентября, возникло возгорание лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское.

По уточненной информации от работников лесного хозяйства площадь, пройденная огнем, составляет около 9,4 га. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время пожар локализован.