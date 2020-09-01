Школьники в Украине могут получить дополнительные каникулы осенью: названа причина

Украинских школьников могут ждать дополнительные небольшие каникулы в конце октября.

Об этом во время общения с журналистами заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам министра, это связано с проведением местных выборов, так как многие избирательные участки размещены в школах. Он добавил, что в связи с этим правительство разрабатывает механизм для безопасного проведения выборов.

“Мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились”, – сказал Степанов.

При этом точных сроков каникул министр озвучивать не стал.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября текущего года.

Напомним, что родители украинских школьников могут самостоятельно выбирать форму обучения детей в школах.