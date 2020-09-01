“Ситуация очень сложная”: Тихановская уточнила свою позицию по Крыму

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сделала еще одно заявление относительно аннексии Крыма. Политик, как и в прошлый раз, когда она назвала украинский полуостров “фактически российским”, заявила, что Крым – де-факто российский.

Об этом она рассказала в интервью литовскому изданию LRT.новости.

Отвечая на вопрос, считает ли она Крым оккупированным, Тихановская заявила, что юридически Крым принадлежит Украине, а фактически – России.

“Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым “de jure” украинский, а “de facto” – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие с этими законами”, – заявила Тихановская.

По ее словам, у белорусов есть разные взгляды на вопрос Крыма.

“Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос. Мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас”, – добавила Тихановская.

Как сообщал “источник”, ранее Светлана Тихановская заявила, что была бы рада, если бы Россия поддержала борьбу оппозиции за свои права, однако считает, что время для разговора с Москвой пока не пришло.