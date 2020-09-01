Яркие подсолнухи: мурал украсил народный дом “Сватово-Лучка”. ФОТО

Художники Золтан Надь и Ян Птушко создали красочный мурал на фасаде народного дома “Сватово-Лучка” в городе Сватово. Это первая из семи фасадных картин, которую ребята создают на Луганщине и Донетчине в рамках одного из проектов USAID.

Фотографии опубликованы на странице фестиваля муралов “Кольоровий Схід”.

“Фестиваль муралов “Кольоровий Схід 2020” начинается со Сватово и мурала от Золтана Надя и Яна Птушко.

Это самый самый маленький мурал фестиваля, но и самый первый”, – сказано в сообщении.





Еще в процессе создания мурала художники рассказали в комментарии журналистам “Суспільного” о задумке своего шедевра – это голубое небо и подсолнухи – символы “Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность”