Локализировано возгорание лесной подстилки под Северодонецком, – ГСЧС

1 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

По уточненной информации от работников лесного хозяйства площадь, пройденная огнем, составляет около 9,4 га. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время пожар локализован.

К тушению привлечены 140 человек и 37 единиц техники от ГСЧС 74 чел. и 16 ед. техники, от лесного хозяйства 47 чел. и 17 ед. техники, от ВСУ 19 чел. и 4 ед. техники.