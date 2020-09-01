Бывший “министр” “ДНР” признал зависимость «ЛДНР» от России. ВИДЕО

«Удивительное дело. Даже члены группировки ДНР признают, что никаких независимых „народных республик“ нет. И только некоторые украинские политики не желают признавать очевидного. Кстати, этот самый Евгений Михайлов — сам по себе тоже любопытный персонаж. В прошлом он был губернатором Псковской области. То есть, это уж точно не какой-то случайный маргинал, а топовый российский чиновник, которого направили в 2014 на Донбасс изображать „восстание шахтеров и трактористов“ и организовывать местную рвань».