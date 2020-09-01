Бывший “министр” “ДНР” признал зависимость «ЛДНР» от России. ВИДЕО

Украинский блогер и журналист, а также представитель украинской делегации ТКГ Денис Казанский на своем Ютуб-канале опубликовал отрывок интервью бывшего «министра ДНР» гражданина РФ Евгения Михайлова.
Об этом сообщает ДонПресс
По словам Казанского, Михайлов в своем интервью признал, что члены НВФ «ЛДНР» не являются самостоятельной стороной конфликта и контролируются Кремлем. Также, Михайлов добавил, что если бы не вмешательство России, то НВФ были бы давно разгромлены и война бы окончилась. Казанский, комментируя слова Михайлова, подчеркнул: