В Лисичанске представили нового руководителя местного водоканала

1 сентября сотрудникам КП “Лисичанскводоканал” был представлен новый руководитель. Им стал Юрий Евтушенко, который занимал аналогичную должность в Славянске (Донецкая область).

В данной сфере Евтушенко проработал более 30 лет. Об этом передает Час Пик со ссылкой на официальный портал ВГА Лисичанска.

Новый директор заверил, что знает свою работу и наведет порядок на предприятии, а также рассказал о приоритетах развития.

“Главная задача любого водоканала – это качество оказания услуги водоснабжения и водоотведения, прежде всего… Я не волшебник, я сам ничего не сделаю. Должен быть коллектив и команда”, – утверждает Евтушенко.

Он пообещал лично приложить все усилия, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, и призвал меньше разговаривать и больше действовать.

Глава ВГА Лисичанска Александр Заика во время представления нового руководителя водоканала отметил, что Евтушенко уже ознакомлен с ситуацией: ему известно как про долги по зарплатам, так и про долги за электроснабжение.

“Поверьте мне, у человека сердце очень болит. Человек изучил ту обстановку, которая есть в нашем городе”, – сообщил он.

По словам главы ВГА, на следующей неделе он совместно с Евтушенко выступят и расскажут, с чего будет начата работа по водоканалу. Он подчеркнул, что средства выделяются. В частности, на “Лисичанскводоканал” выделяется около 73 млн гривен.

Массовых увольнений сотрудников водоканала пока не будет. В первое время новый директор будет смотреть, кто и как работает, а уже потом сделает вывод.

Заика упомянул о непонятной ситуации со счетами, на которые жители города должны платить за воду: все счета были закрыты и обнулены. По его словам, имеет место саботаж со стороны бывших сотрудников.

Однако теперь ситуация, как он заверил, исправится.

“Главное, что есть опытный директор”, – подытожил Заика.