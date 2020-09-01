Идентификация и срок действия карт на время карантина: важная информация для переселенцев

“Юридический советник для переселенцев” напомнил об изменениях, связанных с обслуживанием переселенцев в АО «Ощадбанк» во время карантина.

Об этом сообщается на страничке “советника” в соцсети ФБ.

Итак,

– Не пройденная физическая идентификация в АО «Ощадбанк» не является основанием для прекращения выплат банком

На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и в течение 30 дней со дня отмены карантина переселенцы, получают социальные выплаты или пенсию в АО «Ощадбанк», могут не проходить физическую идентификацию в отделениях банка. На выплаты это никак не повлияет. Так, согласно Закону Украины от 17.03.2020 № 530-их (с изменениями) в настоящее время запрещается остановка АО «Ощадбанк» расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации.

В то же время сам АО «Ощадбанк» продлил срок, в течение которого можно не проходить физическую идентификацию без угрозы прекращения блокирования расходных операций по карточному счету, до 60 дней после снятия карантина.

– Продлен срок действия банковских карт переселенцев, у которых истек срок во время карантина

В связи с введением ограничительных мер, связанных с COVID-19, АО «Ощадбанк» было принято решение о продлении срока действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, срок который истек во время карантина. По последней информации такие карточки не будут блокироваться до 1 октября 2020 года. В дальнейшем срок их действия продолжать не планируется.

– Записаться на прием к АО «Ощадбанк» можно онлайн

Переселенцы, которые имеют счета в филиалах АО «Ощадбанк» в Донецкой и Луганской области могут через Интернет записаться в очереди для получения банковских карт в удобное время. Сейчас такая возможность реализована:

✅ на официальном сайте банка: https://cutt.ly/ifkhF3z;

✅ в чат-боте банка: https://telegram.me/Oschadbot, https://www.facebook.com/oschadbot/

Кроме того, с помощью чат-бота можно:

🔹 проверять баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;

🔹 заказывать выписки со счета по электронной почте;

🔹 проверять состояние задолженности по карточному счету;

🔹 блокировать и активировать карточки, снимать лимиты;

🔹 уточнять статусы карточки, последней транзакции и доставки карты, статус денежного перевода;

🔹 подключать SMS-банкинг;

🔹 продлевать срок действия карты;

🔹 активировать возможность снятия наличных без карты и др.

Вместе с тем, по-прежнему, записаться на прием к специалистам АО «Ощадбанк» можно по телефону горячей линии банка: 0800210800.