На Луганщине открыли спортивный комплекс в кадетском корпусе

Реконструкция стадиона КУ «Луганский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой« Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии » в Кременной состоялся по программе Президента Украины« Национальный проект «Большое строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня я горжусь каждым лицеистом. А что будет в будущем – зависит только от вас. Планируйте и добивайтесь своих целей. Не подведите Луганщину, Украину, родителей и самих себя! » – обратился председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай к кадетам и передал на баланс учреждения спортивное оборудование и 40 комплектов формы.

Общаясь с журналистами, Сергей Гайдай акцентировал, что недавно область посетила мониторинговая группа из Министерства развития громад и территорий Украины и проинспектировала объекты «Большого строительства».

По результатам Луганщина вошла в тройку лучших областей по качеству строительства и ремонтов.

«230 наших воспитанников, среди которых и 115 первокурсников, отныне будут укреплять свое здоровье, готовиться к поступлению в вузы на современном стадионе. В учреждениях среднего образования Украины я таких спортивных комплексов не видел. Рад также отметить, что 84 выпускника лицея выбрали для поступления военные вузы. А через несколько лет они будут защищать нашу родину », – отметил начальник лицея полковник Валерий Ембаков во время торжеств.

Открытый спортивный комплекс это: футбольное поле с искусственным газоном и беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадка с искусственным покрытием, полоса препятствий военного образца, гимнастическая площадка и площадка с тренажерами, стрелковый тир, теннисные корты, трибуны для зрителей.

«Вместе со всеми родителями лицеистов благодарна руководству области за развитие военного лицея – лучшего, на мой взгляд, образовательного учреждения Луганщины. Спасибо за создание современных условий для обучения, крепкого методической базы, всестороннюю поддержку. Еще одна благодарность – руководству и коллективу лицея. В трудное для государства время вы не изменили присяге и сохранили учебное заведение », – отметила мать одного из первокурсников Елена Ткаченко.

«Стадион теперь наш. Спасибо! » – с радостью сказали лицеисты после окончания мероприятия.