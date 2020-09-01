В Северодонецке патрульные провели профилактическую беседу с посетителями нового скейт-парка

Как известно, в Северодонецке заработала новая площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, агрессив-ролики, велосипеды ВМХ, самокаты, что позволяет молодежи кататься и совершенствовать трюки.

Вместе с тем, патрульным начали поступать взволнованные отзывы пользователей площадки о необходимости соблюдения правил безопасности во время катания, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

“В частности, подростки жаловались на детей, которые без присмотра родителей выбегают прямо под колеса спортсменов, выполняющих опасные трюки. Родители, в свою очередь, выдвигали претензии к молодежи и взрослым посетителям площадки, которые позволяли себе употребление алкоголя, курение или нецензурную брань”, – сказано в сообщении.

Патрульные отдела связей с общественностью провели профилактическую беседу с детьми и взрослыми по предупреждению травматизма в Северодонецком скейт-парке.

“Патрульные отметили, что занятия спортом – это хорошее дело, однако травмоопасное. Для предупреждения и профилактики травматизма подростков, инспекторы пообщались на темы главных правил безопасного поведения на улицах города и отдыха. Также патрульные напомнили детям о вежливости и взаимоуважении друг к другу. Родителям совсем маленьких детишек патрульные объяснили, что это активный и травматичный вид спорта, поэтому нужно постоянно следить за детьми и объяснять им о возможной угрозе, также не мешать более взрослым детям, иначе это может быть опасно”, – рассказали патрульные.

Тех посетителей, которые будут нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, патрульные будут привлекать к административной ответственности.

Также патрульные в комментариях к посту в ФБ отметили, что для соблюдения посетителями парка тишины в период с 22:00 до 8:00 направят обращение в органы местного самоуправления.