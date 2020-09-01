Глава Луганщины открыл школы-участницы проекта “Большое строительство”

В рамках рабочей поездки глава Луганской области Сергей Гайдай посетил школы в Лисичанске и Северодонецке, где ознакомился с результатами выполнения Национальной программы Президента Украины «Большое строительство», а также принял участие в торжествах по случаю Дня знаний.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В этот день СОШ № 14 в Лисичанске кроме 1 сентября праздновала еще и знаменательное событие в жизни школы – 30-й юбилей с начала своей работы.

В приветственном слове к ученикам и педагогам председатель облгосадминистрации отметил: «Все взрослые завидуют детям, ведь школьные годы являются самыми яркими в вашей жизни. Сейчас это самый безопасный период жизни – родители и педагоги отвечают за вас, но наступит время, когда вы будете брать всю ответственность на себя. У взрослых все не совсем легко, не совсем просто, но все будет зависеть исключительно от вас. Главная задача власти – делать все, чтобы школы выглядели так хорошо, чтобы здесь было тепло и комфортно учиться ». Также он пообещал руководителям учебного заведения сделать внутренний ремонт школьных помещений.

В 32 классах лисичанской школы № 14 учатся 822 ученика, из них 11- инклюзивно. Заведение работает по принципу модульного обучения и экстернат – для детей из неподконтрольных территорий. Уже 12 лет на его базе проводится ВНО.

В 2020 году в рамках программы Президента Украины «Большое строительство» выполнено утепление и отделка внешних стен и цоколя, утепление и замена кровли, замена оконных блоков и наружных дверных блоков, устройство пандуса, навеса и, откосов, установка пожарной сигнализации. Как результат, экономия энергоресурсов составит 379,8 Гкал / год. На реализацию проекту было выделено 12, 9 млн грн.

Следующей школой, куда приехал председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации, стала общеобразовательная школа № 10 города Северодонецка.

«На этом празднике главными должны быть только учителя. Наше дело маленькое – дать вам возможность работать и воспитывать детей в надлежащих условиях. Все остальное зависит только от вас, уважаемые педагоги. Ученики, хочу вам пожелать заложить здесь, в вашей школе, прочный фундамент из знаний, которые будут сопровождать всю вашу жизнь », – сказал в приветственном слове Сергей Гайдай.

В 24 классах школы № 10 учится 641 ученик, организовано инклюзивное обучение для одного ученика и педагогический патронаж для одного ученика.

В рамках программы Президента Украины «Большое строительство» в этом году реализуется реконструкция (термомодернизация) здания школы. Ремонтные работы были необходимы образовательному учреждению для энергосбережения помещения. Выполнены работы по утеплению и отделке наружных стен, утеплены чердак, фундамент, заменены окна и наружные двери.

Объем финансирования в 2020 году составил 9, 5 млн грн. Всего профинансировано 6, 88 млн грн. Состояние выполнения работ составляет 70%. Плановый срок завершения выполнения работ – 30 октября 2020. В результате внедрения данного проекта экономия энергоресурсов составит 379,8 Гкал / год.

Посещая Северодонецкую СОШ № 5, глава Луганской обратился к педагогам и поблагодарил за их труд: «Очень хочется, чтобы иногда ваши ученики возвращались к вам со словами благодарности за вашу работу, за ваше время, за ваши нервы, которые они будут вам трепать. Надеюсь, что школьную пору они будут вспоминать и благодарить за вклад в формирование их личности со школьной скамьи ».

В 20 классах СОШ № 5 учится 536 учеников, организовано инклюзивное обучение семи учеников, педагогический патронаж осуществляется для двух учеников.

В этом году в рамках программы Президента Украины «Большое строительство» реализовано проект реконструкции (термомодернизации) здания школы № 5. Выполнены работы по утеплению и отделке наружных стен, утеплены чердак, заменены окна и наружные двери, выполнен капитальный ремонт входной группы, утепление и отделка фундамента, устройство пандуса, навесов и навесов над запасными входами. Внедрение данного проекта сэкономит 379,8 Гкал / год энергоресурсов. В текущем году финансирование работ осуществляется также за счет средств ГФРР и областного бюджета на общую сумму 8, 512 млн грн.

Директора школ, искренне поблагодарили за «новые, яркие лица» своих учебных заведений, но пожаловались, что самостоятельно сделать их такими же современными изнутри не в состоянии. Поэтому Сергей Гайдай пообещал продолжить ремонты школ в следующем году.