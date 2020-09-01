На Луганщине найден схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила – 7,5 килограмма) и более 7000 патронов различного калибра.

Проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.

Полученные средства поражения передано группе разминирования для уничтожения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.