НВФ “ЛДНР” признали неспособность своевременно платить заработную плату работникам предприятий

На временно неподконтрольной территории Донетчины работники ПАО «Ясиновский коксохимический завод» встретились с так называемым “мэром” Макеевки Сергеем Голощаповым и “и.о. генерального директора” компании «Внешторгсервис» Виктором Николаенко. На данной встрече сотрудникам завода назвали причины, по которым им постоянно задерживается выплата заработной платы.

Об этом сообщает Telegram-канал Dontel, у которого есть аудиозапись собрания.

Николаенко, в частности, среди причин возникновения долгов по заработной плате назвал “непризнанность ЛДНР, международные санкции, простои, аварии, падение продаж, пандемию коронавируса COVID-19”.

«Пока есть Минские соглашения, пока их не выполнят или пока не будет признания ЛДНР другими государствами, эта ситуация не изменится», – сказал он.

Он пообещал, что до 20 сентября якобы будут выплачены все долги рабочим Ясиновского коксохима.

При этом, по информации источника Dontel, долги по зарплатам на “филиалах ВТС” на 31 августа 2020 года таковы:

Ф1 (ДМЗ) – отдали 10 % за июнь;

Ф2 (ЕМЗ) – отдали 56% за июнь;

Ф3 (ММЗ) – отдали 60% за июнь;

Ф4 (ЕКХП) – отдали 40% за июнь;

Ф5 (ХТЗ) – отдали 10 % за июнь;

Ф6 (ЯКХЗ) – отдали 40% за июнь;

Ф7 (МАКЕЕВКОКС) – отдали 40% за июнь;

Ф8 (КРУ) – отдали 10% за июнь;

Ф12 (АМК) – отдали 72% за июнь;

Ф13 (СЗФ) – закрыли май;

Ф14 (ДФДК) – отдали 10% за июнь.